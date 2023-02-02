Степанова: "Вечеринку сборной одной альпийской страны до сих пор забыть не могу"

— На юниорских первенствах мира все команды живут в одном, максимум двух трех отелях, по усмотрению организаторов. Если еще проще сказать, то организаторы приходят в какую нибудь сеть отелей побольше и говорят: «Будете спонсорами? Все равно у вас народу в конце января нет, а так — доброе дело сделаете!» Это значит, что все участники живут относительно в равных условиях.



Когда живешь в одном месте, встречаешься на завтраке, обеде и ужине, завязываются знакомства с ребятами и девушками из других команд. Большинство моих друзей в лыжном мире — именно с юниорских чемпионатов. И не надо думать, что вместо гонок молодежь увлечена спиртным и свободной любовью — все уже к 18 годам более менее становятся профессионалами и приезжают показывать себя, делать карьеру.



Вот после соревнований — другая история. Вечеринку сборной одной альпийской страны до сих пор забыть не могу, гудел весь этаж часов до трех утра. Интернационал сложился полный. Не могу только понять, откуда они столько шампанского взяли? Спиртное в Скандинавии дорогое! Я скучная, вечеринки не люблю и не пошла — но поспать все равно не удалось.



У взрослых команд все не так, лыжники живут по разным гостиницах и варятся в своем супе. Может быть, в 30 лет знакомиться сложнее, не знаю — в общем, ощущения тусовки на взрослых соревнованиях нет: приехал — пробежал — уехал, — написала Степанова в колонке на «Матч ТВ».