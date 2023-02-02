Степанова: "Вечеринку сборной одной альпийской страны до сих пор забыть не могу"

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова рассказала, чем отличается атмосфера юниорских турниров от взрослых соревнований.
Степанова участвовала в трех юниорских чемпионатах мира. На первенстве мира 2019 года в Лахти она завоевала серебряную медаль в составе эстафеты, а на первенстве 2021 года в Вуокатти к аналогичному достижению в эстафете добавила личное «золото» в гонке на 5 км свободным стилем. На Олимпийских играх в Пекине россиянка завоевала золото в эстафете.
— На юниорских первенствах мира все команды живут в одном, максимум двух трех отелях, по усмотрению организаторов. Если еще проще сказать, то организаторы приходят в какую нибудь сеть отелей побольше и говорят: «Будете спонсорами? Все равно у вас народу в конце января нет, а так — доброе дело сделаете!» Это значит, что все участники живут относительно в равных условиях.
Когда живешь в одном месте, встречаешься на завтраке, обеде и ужине, завязываются знакомства с ребятами и девушками из других команд. Большинство моих друзей в лыжном мире — именно с юниорских чемпионатов. И не надо думать, что вместо гонок молодежь увлечена спиртным и свободной любовью — все уже к 18 годам более менее становятся профессионалами и приезжают показывать себя, делать карьеру.
Вот после соревнований — другая история. Вечеринку сборной одной альпийской страны до сих пор забыть не могу, гудел весь этаж часов до трех утра. Интернационал сложился полный. Не могу только понять, откуда они столько шампанского взяли? Спиртное в Скандинавии дорогое! Я скучная, вечеринки не люблю и не пошла — но поспать все равно не удалось.
У взрослых команд все не так, лыжники живут по разным гостиницах и варятся в своем супе. Может быть, в 30 лет знакомиться сложнее, не знаю — в общем, ощущения тусовки на взрослых соревнованиях нет: приехал — пробежал — уехал, — написала Степанова в колонке на «Матч ТВ».
Ближайший этап Кубка мира пройдет с 3 по 5 февраля в Италии. Этап откроют спринтерские гонки. Прямую трансляцию смотрите с 16:25 (мск) на канале «Матч! Арена» и сайте matchtv.ru.
В московских «Лужниках» 4 и 5 февраля пройдут «Матч ТВ Гонки звезд» с участием лыжников и биатлонистов. 4 февраля в 13:00 по московскому времени начнется лыжная гонка, 5 февраля в 13:00 начнут выступление биатлонисты. Прямые трансляции смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.