Лыжница Смирнова выиграла гонку "классикой" на этапе Кубка России

Российская лыжница Екатерина Смирнова стала победительницей в 10-километровой классической разделки на седьмом этапе Кубка России в Красногорске.

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26-летняя Екатерина Смирнова показала результат 27 минут 24,9 секунды. Второй стала Лидия Горбунова, отстав от лидера почти на полминуты. Третье место заняла Анастасия Доценко.

Кубок России. Седьмой этап. Красногорск. Классический стиль. 10 км. Женщины.

1. Екатерина Смирнова – 27.24,9. 2. Лидия Горбунова – отставание 27,7 секунд. 3. Анастасия Доценко +31,8. 4. Яна Кирпиченко +55,8. 5. Ольга Сергеева +1.09,4.