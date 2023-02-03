Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
0° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
4 часа назад

Екатерина Смирнова выиграла классическую разделку на седьмом этапе Кубка России

Чемпионат.comиещё 2

Российская лыжница Екатерина Смирнова стала победительницей в 10-километровой классической разделки на седьмом этапе Кубка России в Красногорске.

Лыжница Смирнова выиграла гонку "классикой" на этапе Кубка России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

26-летняя Екатерина Смирнова показала результат 27 минут 24,9 секунды. Второй стала Лидия Горбунова, отстав от лидера почти на полминуты. Третье место заняла Анастасия Доценко.

Кубок России. Седьмой этап. Красногорск. Классический стиль. 10 км. Женщины.

1. Екатерина Смирнова – 27.24,9. 2. Лидия Горбунова – отставание 27,7 секунд. 3. Анастасия Доценко +31,8. 4. Яна Кирпиченко +55,8. 5. Ольга Сергеева +1.09,4.

Напомним, в настоящий момент российские лыжницы отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Лыжный спорт,Лидия Горбунова,Анастасия Доценко,Екатерина Смирнова,Ольга Сергеева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители