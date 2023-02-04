В FIS ответили на вопрос о допуске Большунова к ЧМ по персональной квоте

Представители Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) рассказали, что возможный допуск россиянина Александра Большунова к чемпионату мира по персональной квоте будет рассмотрен после окончания сезона.
«Мы рассмотрим ситуацию со спортсменами, их статус и очки FIS (и места для действующих чемпионов) по окончании сезона. В решении Совета FIS, принятом в октябре, говорится, что спортсмены из России и Беларуси не должны участвовать в соревнованиях под эгидой FIS, и это решение останется неизменным до дальнейшего уведомления от Совета. Надеюсь, это ответит на ваши вопросы», — цитирует пресс-службу FIS «Чемпионат».
Напомним, что FIS приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона, а позже продлила санкции. Они пропустили последние этапы Кубка мира 2021/22. Также российские лыжники не принимают участие в новом сезоне 2022/23, а сосредоточены на внутренних стартах.
В общем зачете Кубка мира в текущем сезоне лидирует норвежец Йоханнес Клебо. В прошлом сезоне он также стал победителем, опередив Александра Большунова.
Ранее Александр Большунов высказался об отстранении россиян от международных соревнований.