В FIS ответили на вопрос о допуске Большунова к ЧМ по персональной квоте

«Мы рассмотрим ситуацию со спортсменами, их статус и очки FIS (и места для действующих чемпионов) по окончании сезона. В решении Совета FIS, принятом в октябре, говорится, что спортсмены из России и Беларуси не должны участвовать в соревнованиях под эгидой FIS, и это решение останется неизменным до дальнейшего уведомления от Совета. Надеюсь, это ответит на ваши вопросы», — цитирует пресс-службу FIS «Чемпионат».