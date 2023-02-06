Лампич опровергла участие в чемпионате мира по лыжным гонкам

«Окей, вот такая ситуация, приехала на свой первый чемпионат мира по биатлону, которого очень жду, хотя болезнь едва не помешала мне. Я счастлива быть частью команды, которая будет представлять Словению. Я буду использовать каждую секунду, чтобы получить как можно больше. При этом говорю, что это мой единственный чемпионат в этом сезоне, поэтому Планицу оставляю в стороне.