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3 часа назад

Лампич опровергла участие в чемпионате мира по лыжным гонкам

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Словенская биатлонистка Анамария Лампич опровергла информацию о своём участии в чемпионате мира по лыжным гонкам. В минувшие выходные тренер сборной Словении по лыжным гонкам заявлял, что участие спортсменки возможно.

Лампич опровергла участие в чемпионате мира по лыжным гонкам
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Окей, вот такая ситуация, приехала на свой первый чемпионат мира по биатлону, которого очень жду, хотя болезнь едва не помешала мне. Я счастлива быть частью команды, которая будет представлять Словению. Я буду использовать каждую секунду, чтобы получить как можно больше. При этом говорю, что это мой единственный чемпионат в этом сезоне, поэтому Планицу оставляю в стороне.

Для меня было большим удовольствием и честью представлять сборную Словении по лыжным гонкам. В то же время я рассчитываю на дальнейшее сотрудничество с вами, теперь уже в новом виде спорта», — написала Лампич на своей странице в социальной сети.

Лампич, перешедшая в межсезонье в биатлон, является трёхкратным призёром чемпионатов мира по лыжным гонкам.

Лыжный спорт,Анамария Лампич,
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