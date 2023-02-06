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1 час назад

Кубок мира по лыжным гонкам — 2022/2023: расписание этапов, календарь соревнований

Чемпионат.com

5 февраля в Толбахе (Италия) завершились соревнования в рамках 7-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих этапов.

Кубок мира по лыжным гонкам — 2022/2023: расписание этапов
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Чемпионат мира — 2023. Планица, Словения. С 21 февраля по 5 марта.

8-й этап. Осло, Норвегия

11 марта – 50 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль

12 марта – 50 км, масс-старт, женщины, свободный стиль.

9-й этап. Драммен, Норвегия

14 марта – спринт, классический стиль.

10-й этап. Фалун, Швеция

17 марта – 10 км, раздельный старт, классический стиль

18 марта – спринт, свободный стиль

19 марта – смешанная эстафета 4х5 км (М/Ж/М/Ж).

11-й этап. Таллин, Эстония

21 марта – спринт, свободный стиль.

12-й этап. Лахти, Финляндия

24 марта – смешанный командный спринт, свободный стиль

25 марта – спринт, классический стиль

26 марта – 20 км, масс-старт, классический стиль.

Лыжный спорт,
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