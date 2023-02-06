В сборной России объяснили тренировки лыжницы-чемпионки в Италии

Специалист рассказал, что спортсменка посчитала трассы в Италии лучшими для подготовки к стартам. Он подчеркнул, что Ступак вернется в Россию в конце февраля для участия в турнире «Чемпионские высоты». «Уже будем смотреть по ее состоянию, как она будет готова. Юля просто захотела потренироваться в Италии», — отметил Бородавко.