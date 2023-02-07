Член исполкома FIS рассказал, почему организация не возвращает российских лыжников

Призер Олимпийских игр, член исполкома Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Александр Панжинский рассказал о взаимоотношениях международных федераций и Международного олимпийского комитета (МОК).
«В видах спорта, где Олимпийские игры — самый значимый старт, федерации очень зависимы от мнения МОК. То есть рекомендации МОК приравниваются к приказу.
При этом в неофициальных разговорах у них совсем другая риторика. Они говорят, что наши мужья, жены, сваты, тещи, устроены во всех международных федерациях, и если мы в FIS выступим за Россию — всех наших родственников попросят освободить свои посты. А у нас кредиты, дома, полная зависимость от работы», — передает слова Панжинского «Спорт-Экспресс».
Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона. Они также пропустили старт сезона-2022/23. 22 октября это решение было продлено на сезон-2022/23.
25 января МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.