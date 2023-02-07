Член исполкома FIS рассказал, почему организация не возвращает российских лыжников

«В видах спорта, где Олимпийские игры — самый значимый старт, федерации очень зависимы от мнения МОК. То есть рекомендации МОК приравниваются к приказу.



При этом в неофициальных разговорах у них совсем другая риторика. Они говорят, что наши мужья, жены, сваты, тещи, устроены во всех международных федерациях, и если мы в FIS выступим за Россию — всех наших родственников попросят освободить свои посты. А у нас кредиты, дома, полная зависимость от работы», — передает слова Панжинского «Спорт-Экспресс».