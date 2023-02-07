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38 минут назад

Панжинский рассказал, почему FIS не возвращает российских лыжников

Газета.Ru

Призер Олимпийских игр, член исполкома Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Александр Панжинский рассказал о взаимоотношениях международных федераций и Международного олимпийского комитета (МОК).

Член исполкома FIS рассказал, почему организация не возвращает российских лыжников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В видах спорта, где Олимпийские игры — самый значимый старт, федерации очень зависимы от мнения МОК. То есть рекомендации МОК приравниваются к приказу.

При этом в неофициальных разговорах у них совсем другая риторика. Они говорят, что наши мужья, жены, сваты, тещи, устроены во всех международных федерациях, и если мы в FIS выступим за Россию — всех наших родственников попросят освободить свои посты. А у нас кредиты, дома, полная зависимость от работы», — передает слова Панжинского «Спорт-Экспресс».

Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона. Они также пропустили старт сезона-2022/23. 22 октября это решение было продлено на сезон-2022/23.

25 января МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.

Лыжный спорт,Александр Панжинский,
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