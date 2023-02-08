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1 час назад

Член FIS рассказал о финансовых потерях организации из-за отсутствия российских лыжников

Газета.Ru

Призер Олимпийских игр, член исполкома Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Александр Панжинский рассказал о влиянии на организацию отсутствия российских спортсменов на турнирах.

Член FIS рассказал о финансовых потерях организации из-за отсутствия российских лыжников
Фото: ТАССТАСС

«Для лыжных гонок потеря России довольно существенная. На исполкоме они говорили, что лишились колоссальной аудитории, терпят финансовые потери от продажи прав на ТВ-трансляции. Понимают, что в этом сезоне внимание к гонкам стало слабее из-за нехватки конкуренции.

Можно провести параллель с иностранным бизнесом, который уходит из России. Да, они теряют 7-8 процентов годового дохода. Это много, но не суперкритично», — приводит слова Панжинского «Спорт-Экспресс».

Напомним, что FIS приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона, а позже продлила санкции. Они пропустили последние этапы Кубка мира – 2021/22. Также российские лыжники не принимают участие в новом сезоне-2022/23, а сосредоточены на внутренних стартах.

В конце января в Международном олимпийском комитете (МОК) задумались над возвращением россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Лыжный спорт,Александр Панжинский,
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