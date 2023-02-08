Член FIS рассказал о финансовых потерях организации из-за отсутствия российских лыжников

«Для лыжных гонок потеря России довольно существенная. На исполкоме они говорили, что лишились колоссальной аудитории, терпят финансовые потери от продажи прав на ТВ-трансляции. Понимают, что в этом сезоне внимание к гонкам стало слабее из-за нехватки конкуренции.



Можно провести параллель с иностранным бизнесом, который уходит из России. Да, они теряют 7-8 процентов годового дохода. Это много, но не суперкритично», — приводит слова Панжинского «Спорт-Экспресс».