Член FIS рассказал о финансовых потерях организации из-за отсутствия российских лыжников

Призер Олимпийских игр, член исполкома Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Александр Панжинский рассказал о влиянии на организацию отсутствия российских спортсменов на турнирах.
«Для лыжных гонок потеря России довольно существенная. На исполкоме они говорили, что лишились колоссальной аудитории, терпят финансовые потери от продажи прав на ТВ-трансляции. Понимают, что в этом сезоне внимание к гонкам стало слабее из-за нехватки конкуренции.
Можно провести параллель с иностранным бизнесом, который уходит из России. Да, они теряют 7-8 процентов годового дохода. Это много, но не суперкритично», — приводит слова Панжинского «Спорт-Экспресс».
Напомним, что FIS приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона, а позже продлила санкции. Они пропустили последние этапы Кубка мира – 2021/22. Также российские лыжники не принимают участие в новом сезоне-2022/23, а сосредоточены на внутренних стартах.
В конце января в Международном олимпийском комитете (МОК) задумались над возвращением россиян в качестве нейтральных спортсменов.