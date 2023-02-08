Вяльбе объяснила, почему "лыжи" не показывают по телевизору

"Матч ТВ" к нам не приходил, предложений от них нам не поступало, хотя перед началом сезона контракта с "Телеспортом" у нас не было. И сейчас пересмотреть его уже невозможно. При этом отмечу, что "Телеспорт" и "Матч ТВ" договорились о показе "Чемпионских высот" и чемпионата России", - рассказала Вяльбе.