Вяльбе объяснила, почему "лыжи" не показывают по телевизору

Федерация лыжных гонок России не намерена пересматривать контракт с "Телеспортом" на показ соревнований. Об этом в интервью ТАСС сообщила в среду президент федерации Елена Вяльбе.
Трансляции первых этапов Кубка России по лыжным гонкам можно было найти только в интернете. Правами на показ соревнований до 2025 года обладает "Телеспорт".
"Матч ТВ" к нам не приходил, предложений от них нам не поступало, хотя перед началом сезона контракта с "Телеспортом" у нас не было. И сейчас пересмотреть его уже невозможно. При этом отмечу, что "Телеспорт" и "Матч ТВ" договорились о показе "Чемпионских высот" и чемпионата России", - рассказала Вяльбе.
Глава федерации также отметила, что отсутствие телекартинки соревнований компенсируют трансляции в интернете. "Те, кто следит за лыжными гонками, может найти трансляции в интернете. Я сама сейчас все смотрю только через интернет, никаких проблем нет - сигнал можно вывести на тот же телевизор", - отметила она.
"Чемпионские высоты" (альтернатива чемпионату мира в условиях отстранения российских спортсменов от международных соревнований) пройдут в Малиновке (Архангельская область) с 23 февраля по 5 марта, чемпионат России - в Тюмени с 18 по 26 марта.