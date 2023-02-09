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1 час назад

Вице-чемпионка мира по горнолыжному спорту Фанкини умерла от рака в возрасте 37 лет

Газета.Ru

Вице-чемпионка мира и победительница этапов Кубка мира по горнолыжному спорту Элена Фанкини умерла от рака в возрасте 37 лет, сообщает официальный сайт Федерации зимних видов спорта Италии.

Вице-чемпионка мира по горнолыжному спорту умерла от рака в 37 лет
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Спортсменка завершила карьеру из-за болезни в 2017 году, а спустя три года объявила об окончательном уходе из спорта.

Фанкини завоевала серебро на мировом первенстве 2005 года в дисциплине скоростной спуск. Она является участницей четырех чемпионатов мира и трех Олимпийских игр.

Ранее стало известно, что вратарь клуба турецкой Первой лиги «Йени Малатьяспор» Ахмет Эйюп Тюркаслан погиб под завалами в результате землетрясения.

Сообщалось, что игрок пропал без вести. Он находился в здании в провинции Кахраманмараш, которое было разрушено во время землетрясения. Спасателям удалось достать из под завалов живой жену футболиста, но самого вратаря долго не могли обнаружить.

Ранее бывший боец смешанных единоборств (ММА), первый российский обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров поделился мнением о последнем поединке в карьере Федора Емельяненко против американца Райана Бейдера.

Лыжный спорт,Олег Тактаров,Федор Емельяненко,
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