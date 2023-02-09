Вице-чемпионка мира по горнолыжному спорту умерла от рака в 37 лет

Вице-чемпионка мира и победительница этапов Кубка мира по горнолыжному спорту Элена Фанкини умерла от рака в возрасте 37 лет, сообщает официальный сайт Федерации зимних видов спорта Италии.

Спортсменка завершила карьеру из-за болезни в 2017 году, а спустя три года объявила об окончательном уходе из спорта.

Фанкини завоевала серебро на мировом первенстве 2005 года в дисциплине скоростной спуск. Она является участницей четырех чемпионатов мира и трех Олимпийских игр.

Ранее стало известно, что вратарь клуба турецкой Первой лиги «Йени Малатьяспор» Ахмет Эйюп Тюркаслан погиб под завалами в результате землетрясения.

Сообщалось, что игрок пропал без вести. Он находился в здании в провинции Кахраманмараш, которое было разрушено во время землетрясения. Спасателям удалось достать из под завалов живой жену футболиста, но самого вратаря долго не могли обнаружить.