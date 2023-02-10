Олимпийские чемпионы приглашают принять участие в «Лыжне России-2023»

— Просто представьте, что человек занимается лыжами, посмотрев на то, как Александр Большунов завоевывает свои олимпийские медали, а потом выходит на «Лыжню России». И вот где то вдалеке он видит спину Александра Большунова. Это ли не счастье — пробежаться по одной лыжне с выдающимся спортсменом?

У спортсменов появилось лицо, появились имя и фамилия — они стали узнаваемыми, они на слуху. И мы можем отличить Сергея Устюгова от Александра Большунова, Артема Мальцева от Ивана Якимушкина, и в том большая заслуга телеканала «Матч ТВ», — сказал Занин.