Олимпийские чемпионы приглашают принять участие в «Лыжне России-2023»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе в эфире «Матч ТВ» выразила надежду, что 41 я всероссийская массовая гонка «Лыжня России» поможет привлечь больше людей к занятиям лыжным спортом.
«Лыжня России» традиционно проводится каждую вторую субботу февраля. Это массовое мероприятие, участниками которого могут стать как профессионалы, так и спортсмены любители.
— Популяризацию спорта делают имена. Сейчас у нас есть хорошая скамейка величайших спортсменов, восемь новых олимпийских чемпионов. Для меня любые массовые старты — это в первую очередь привлечение людей, — сказала Вяльбе.
Серебряный призер Олимпийских игр в Ванкувере Александр Панжинский считает, что на фоне завершения пандемии коронавируса к «Лыжне России» и здоровому образу жизни появляется дополнительный интерес.
— Была пандемия коронавируса, многие люди засиделись по домам, но потом всерьез задумались об укреплении иммунитета и здоровом образе жизни, о том, что нужно уделять себе больше внимания. Лыжный спорт, как один из самых полезных зимних видов досуга, получил необычайный интерес.
Класс и уровень этих соревнований повышается. Спортсмены любители, которые, возможно, впервые пришли на соревнования, чувствуют атмосферу праздника. Они понимают, что лыжный спорт — это круто, интересно и увлекательно, — отметил Панжинский.
Корреспондент «Матч ТВ» Дмитрий Занин рассказал, что на «Лыжне России» спортсмены любители имеют возможность пробежаться по одной лыжне с именитыми спортсменами. Например, с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым.
— Просто представьте, что человек занимается лыжами, посмотрев на то, как Александр Большунов завоевывает свои олимпийские медали, а потом выходит на «Лыжню России». И вот где то вдалеке он видит спину Александра Большунова. Это ли не счастье — пробежаться по одной лыжне с выдающимся спортсменом?
У спортсменов появилось лицо, появились имя и фамилия — они стали узнаваемыми, они на слуху. И мы можем отличить Сергея Устюгова от Александра Большунова, Артема Мальцева от Ивана Якимушкина, и в том большая заслуга телеканала «Матч ТВ», — сказал Занин.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва призналась, что неоднократно участвовала в «Лыжне России» и посоветовала россиянам последовать ее примеру.
— Друзья, 11 февраля стартует «Лыжня России». Я многократно участвовала в этих соревнованиях и вас приглашаю. До встречи! — сказала Боброва.
Олимпийский чемпион Евгений Дементьев заявил, что пробежит лыжную гонку в рамках «Лыжни России» в своем родном регионе.
— Когда мы в Ханты Мансийске проводили одну из первых «Лыжней России», мы ее проводили по реке. Тогда ощущался масштаб, было здорово. В этом году я также буду участвовать у себя дома в Ханты Мансийске. Очень крутое мероприятие, в этот день собирается столько лыжников, как никогда. Приходите на это замечательное мероприятие, — отметил Дементьев.
Призер этапов Кубка мира Анастасия Доценко напомнила, что участвовать в «Лыжне России» можно в разных регионах страны.
— Я неоднократно участвовала в «Лыжне России». Практически всегда выигрывала, когда бегала. Учувствовала в Самарской области, в Республике Татарстан… По возможности всегда участвовала там, где находилась. Это грандиозное мероприятие для любителей и профессионалов. Всех приглашаю обязательно посетить это мероприятие. Каждый должен выйти поучаствовать, а может кто то и побороться за призы, — сказала Доценко.
Руководитель Департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев заявил, что столица станет одной из центральных точек проведения «Лыжни России».
— Москва не исключение и станет одной из центральных точек проведения «Лыжни России». Я с удовольствием приглашаю всех москвичей и гостей столицы принять участие в этой массовой лыжной гонке, — отметил Кондаранцев.
Призер чемпионата мира по биатлону Ольга Подчуфарова призналась, что ей радостно от того, сколько людей в России регулярно участвуют в лыжных стартах.
— Популяризация лыжного спорта и здорового образа жизни в нашей стране набирает обороты. Очень много людей приходят на старты. Радостно видеть, когда много людей просто занимаются спортом для себя и здоровья, — сказала Подчуфарова.
В субботу, 11 февраля, «Матч ТВ» в прямом эфире покажет 41 ю всероссийскую массовую гонку «Лыжня России 2023», начало 5 часовой трансляции запланировано на 7:45 по московскому времени.
Репортажи корреспондентов «Матч ТВ» с места событий пройдут в более чем 20 городах, запланированы четыре прямые ТВ трансляции с использованием ПТС канала. Ожидается, что в общей сложности в мероприятии примут участие более 380 тысяч человек.