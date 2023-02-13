Легков: «Иностранные лыжники говорят, что соскучились по россиянам»

А если политики каких то стран хотят устроить бойкот из за нас — это их проблемы. Надеюсь, в головах у них что то поменяется. МОК в конце концов должен выразить четкую позицию. Я очень надеюсь, что наши спортсмены смогут поехать на Олимпийские игры, пускай даже под нейтральным статусом. Я за то, чтобы даже в нейтральном статусе наши спортсмены поехали и завоевывали медали. Все прекрасно знают, откуда они, что за страна, — сказал Легков «Матч ТВ».