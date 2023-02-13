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51 минуту назад

«Иностранные лыжники говорят, что соскучились по россиянам и желают скорейшего возвращения» — Легков

Матч ТВиещё 5

Многие лыжники из других стран, за исключением норвежцев, говорят, что соскучились по российским спортсменам и желают им скорейшего возвращения на международные соревнования, заявил «Матч ТВ» олимпийский чемпион Александр Легков.

Легков: «Иностранные лыжники говорят, что соскучились по россиянам»
Фото:  Матч ТВ Матч ТВ

Российские лыжники сейчас отстранены от международных соревнований из за ситуации на Украине. Международный олимпийский комитет (МОК) в январе объявил, что рассмотрит возможность допуска до международных стартов российских и белорусских спортсменов, которые не выступали с активной поддержкой СВО, в нейтральном статусе. На текущий момент конкретных критериев возможного допуска нет.

— У МОК четкой позиции нет, одни разговоры. На заборе тоже написано «там дрова», здесь тоже самое. Что касается возможных бойкотов, у меня есть информация, что многие иностранные лыжники, наши иностранные коллеги (за исключением, наверное, норвежцев) очень рады нам. Они говорят, что скучают по нам. «Давайте возвращайтесь, мы хотим, чтобы вы выступали с нами!» Но они это говорят не для общественности, не в СМИ, а в личных разговорах.

А если политики каких то стран хотят устроить бойкот из за нас — это их проблемы. Надеюсь, в головах у них что то поменяется. МОК в конце концов должен выразить четкую позицию. Я очень надеюсь, что наши спортсмены смогут поехать на Олимпийские игры, пускай даже под нейтральным статусом. Я за то, чтобы даже в нейтральном статусе наши спортсмены поехали и завоевывали медали. Все прекрасно знают, откуда они, что за страна, — сказал Легков «Матч ТВ».

«Матч ТВ» покажет всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Чемпионские высоты» (23 февраля–5 марта) в Малиновке (Архангельская область) и чемпионат России (18–26 марта) в Тюмени. Прямые трансляции смотрите на канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга.

Лыжный спорт,Александр Легков,
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