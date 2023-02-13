Легков: Коростелев способен побеждать Большунова

Девятнадцатилетний Савелий Коростелев способен подвинуть трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в любой гонке чемпионата России, заявил «Матч ТВ» олимпийский чемпион Александр Легков.

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Коростелев — двукратный чемпион мира среди юниоров. В начале текущего сезона он выиграл три спринтерские гонки и завоевал бронзовую медаль в раздельной гонке на этапах Кубка России.

— Коростелев сможет подвинуть Большунова и победить в какой либо гонке на чемпионате России?

— Это лыжные гонки. Коростелев в начале сезона показывал хорошие результаты, и поэтому можно считать, что он вполне может подвинуть кого то из лидеров в любой гонке. Он реально на это способен. Сезон длинный, форма у спортсменов плавает. Все те спортсмены, которые уже показывали высокие результаты в начале сезона, и будут бороться за призы на чемпионате России. В том числе и Савелий Коростелев. Новые имена, может, и увидим, но точечно.

Для молодежи в этом сезоне плюс, что вся сборная России не ездит на этапы Кубка мира и соревнуется дома. Молодежь может подтягиваться к нашим лучшим лыжникам. Савелию Коростелеву в этом плане везет. Надеюсь, что ему повезет и на мировой арене в будущем и он приедет с медалями Олимпийских игр и чемпионатов мира. Это реально наша звездочка, которую нужно растить, это наше будущее в лыжных гонках, — сказал Легков «Матч ТВ».