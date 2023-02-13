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47 минут назад

Александр Большунов выиграл гонку «Истинная классика» в Головине

Чемпионат.com

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке на 30 км классическим стилем в рамках второго этапа турнира GolovinoCup под названием «Истинная классика», которая прошла в подмосковном Головине.

Большунов выиграл гонку «Истинная классика» в Головине
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Большунов преодолел дистанцию за 1 час 22 минуты и 42 секунды. Уверенная победа позволила спортсмену упрочить лидерство в общем зачёте Кубка.

Третий этап GolovinoCup пройдёт 26 марта. Мужчины выйдут на старт 30-километровой гонки свободным стилем, а женщины будут соревноваться на дистанции 20 километров.

Напомним, российские лыжники не участвуют в Кубке мира — 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

Лыжный спорт,Александр Большунов,
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