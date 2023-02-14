В "Матч ТВ" объяснили ситуацию с правами на показ лыжных гонок в России

Федерация лыжных гонок России уже реализовала права на свои соревнования, когда телеканал "Матч ТВ" направил запрос о возможности их приобретения. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе "Матч ТВ".

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"Мы со всеми федерациями находимся в контакте, не является исключением и федерация лыжных гонок. Мы направляли запрос, касаемый приобретения прав, и получили ответ, что права уже реализованы", - отметили в пресс-службе.

Ранее глава федерации Елена Вяльбе в интервью ТАСС сообщила, что перед началом сезона по поводу приобретения прав обратился только "Телеспорт", с которым в итоге был заключен контракт до 2025 года.

В начале февраля "Матч ТВ" сообщил, что покажет всероссийские соревнования "Чемпионские высоты" (23 февраля - 5 марта) и чемпионат России по лыжным гонкам (18-26 марта). "В настоящий момент есть соглашение о показе только этих гонок, которые, на наш взгляд, являются одними из ключевых в сезоне для спортсменов и зрителей", - говорится в заявлении телеканала.