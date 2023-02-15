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1 час назад

Микаэла Шиффрин рассталась с многолетним тренером прямо во время чемпионата мира

Чемпионат.com

Рекордсменка по количеству побед на этапах Кубка мира среди женщин, американская горнолыжница Микаэла Шиффрин прекратила сотрудничество со своим многолетним тренером Майком Дэем, несмотря на то, что сейчас участвует в чемпионате мира, который проходит с 6 по 19 февраля на французских курортах Куршевель и Мерибель.

Американка Шиффрин рассталась с тренером прямо во время чемпионата мира
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Поработав с Майком Дэем в течение семи сезонов, я решила перейти к следующему этапу своей карьеры с новым руководством в

Хочу поблагодарить Майка и отдать должное всей его работе и самоотверженности за все эти годы», — цитирует спортсменку NBC Sports со ссылкой на пресс-службу Ассоциации лыжного спорта и сноуборда США.

На текущем чемпионате мира по горнолыжному спорту Микаэла Шиффрин уже завоевала серебряную медаль в супергиганте.

Лыжный спорт,Микаэла Шиффрин,
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