Американка Шиффрин рассталась с тренером прямо во время чемпионата мира

Рекордсменка по количеству побед на этапах Кубка мира среди женщин, американская горнолыжница Микаэла Шиффрин прекратила сотрудничество со своим многолетним тренером Майком Дэем, несмотря на то, что сейчас участвует в чемпионате мира, который проходит с 6 по 19 февраля на французских курортах Куршевель и Мерибель.