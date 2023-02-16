Лыжница сравнила размер призовых на российских и белорусских турнирах

Белорусская лыжница Анна Королева рассказала о выступлениях в Кубке России. Об этом сообщает Sport24.

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Спортсменка поблагодарила Федерацию лыжных гонок России за призовые и сравнила их размер с выплатами на белорусских турнирах.

«Дома платят в разы меньше, что сопоставимо с конкуренцией. У нас по сто человек в группе, как в России, не бежит», — сказала Королева.

В нынешнем сезоне Королева трижды попадала в десятку сильнейших на стартах в рамках Кубка России. Ее высшим достижением является четвертое место в гонке с раздельным стартом на этапе в Сыктывкаре.