Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) включила российских лыжников Александра Большунова и Наталью Непряеву в видеоролик, посвященный предстоящему чемпионату мира.
На кадрах в видео, опубликованном на YouTube канале FIS, Большунов ведет борьбу с норвежцем Йоханнесом Клебо, а Непряева — с финкой Анне Кюлленен.
Чемпионат мира пройдет в словенской Планице с 21 февраля по 5 марта. Россияне отстранены от международных стартов под эгидой FIS из за ситуации на Украине.
«Матч ТВ» покажет всероссийские соревнования «Чемпионские высоты» (23 февраля — 5 марта) и чемпионат России по лыжным гонкам (18–26 марта). Прямые трансляции лыжных соревнований смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.