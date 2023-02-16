Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) включила российских лыжников Александра Большунова и Наталью Непряеву в видеоролик, посвященный предстоящему чемпионату мира.

На кадрах в видео, опубликованном на YouTube канале FIS, Большунов ведет борьбу с норвежцем Йоханнесом Клебо, а Непряева — с финкой Анне Кюлленен.

Чемпионат мира пройдет в словенской Планице с 21 февраля по 5 марта. Россияне отстранены от международных стартов под эгидой FIS из за ситуации на Украине.