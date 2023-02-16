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30 минут назад

Большунов и Непряева попали в ролик FIS к чемпионату мира по лыжным видам спорта

Матч ТВ

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) включила российских лыжников Александра Большунова и Наталью Непряеву в видеоролик, посвященный предстоящему чемпионату мира.

На кадрах в видео, опубликованном на YouTube канале FIS, Большунов ведет борьбу с норвежцем Йоханнесом Клебо, а Непряева — с финкой Анне Кюлленен.

Чемпионат мира пройдет в словенской Планице с 21 февраля по 5 марта. Россияне отстранены от международных стартов под эгидой FIS из за ситуации на Украине.

«Матч ТВ» покажет всероссийские соревнования «Чемпионские высоты» (23 февраля — 5 марта) и чемпионат России по лыжным гонкам (18–26 марта). Прямые трансляции лыжных соревнований смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Лыжный спорт,Видео,Йоханнес Клебо,Наталья Непряева,Александр Большунов,
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