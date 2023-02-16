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1 час назад

Микаэла Шиффрин установила рекорд по количеству медалей на ЧМ по горнолыжному спорту

Чемпионат.com

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин выиграла гигантский слалом на чемпионате мира по горнолыжному спорту 2023 года, который проходит во Франции.

Шиффрин установила рекорд по количеству медалей на ЧМ по горнолыжному спорту
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Общее время спортсменки составило 2.07,13. Второе место заняла итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне, уступившая Шиффрин 0,12 секунды. Тройку лидеров замкнула норвежская спортсменка Рагнхильд Мовинкель (+0,22).

Эта медаль — 13-я для Шиффрин на чемпионатах мира. Таким образом, Шиффрин стала самой титулованной горнолыжницей в современной истории турнира.

Чемпионат мира по горнолыжному спорту. Мерибель, Франция. Гигантский слалом. Женщины.

1. Микаэла Шиффрин (США) — 2.07,13.

2. Федерика Бриньоне (Италия) – отставание +0,12 секунды.

3. Рагнхильд Мовинкель (Норвегия) +0,22.

Лыжный спорт,Рагнхильд Мовинкель,Федерика Бриньоне,Микаэла Шиффрин,
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