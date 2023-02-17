Лыжница Баранова: не зря сказала про теплые туалеты в прямом эфире

Директор комплекса обещал, что летом будет возведён стационарный отапливаемый туалет? Вот видите, значит, не зря я всё это сказала тогда в эфире. Постаралась для всех. На других комплексах, где мы бегали в этом сезоне, таких проблем не было. Надеюсь, в следующем сезоне спортсмены мне спасибо за те слова скажут (смеётся).