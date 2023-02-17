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1 час назад

Российская лыжница Баранова: не зря сказала про тёплые туалеты в прямом эфире

Чемпионат.com

Российская лыжница Алёна Баранова прокомментировала свои слова об отсутствии тёплых туалетов в Хакасии на стадионе.

Лыжница Баранова: не зря сказала про теплые туалеты в прямом эфире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если честно, то популярность не особо выросла. Пару раз ваши коллеги что-то спросили, и на этом всё закончилось. Подруги по команде, бывает, до сих пор подкалывают, но это уже не смешно. Это был крик души. На комплексе в Вершине Тёи действительно есть проблема с туалетами возле старта.

Директор комплекса обещал, что летом будет возведён стационарный отапливаемый туалет? Вот видите, значит, не зря я всё это сказала тогда в эфире. Постаралась для всех. На других комплексах, где мы бегали в этом сезоне, таких проблем не было. Надеюсь, в следующем сезоне спортсмены мне спасибо за те слова скажут (смеётся).

На самом деле, я не хотела, чтобы мои слова стали мемом. Просто очень хотелось решить проблему, вот и воспользовалась тем, что как раз тогда была организована интернет-трансляция со спринта. И впервые в сезоне болельщики нас увидели», — сказала Баранова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

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