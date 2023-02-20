Легрейд высказался о возможном переходе Большунова в биатлон

«Последний пример – Лампич, которая очень хорошо выглядит на лыжне. Она, по крайней мере, показала большие задатки. Приходить ли к нам и пробовать – это дело самих лыжников, а мы их только приветствуем», — приводит слова Легрейда Nettavisen.