В FIS извинились за включение лыжников из РФ в промо-ролик ЧМ-2023

В Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) извинились за то, что включили россиян Наталью Нерпяеву и Александра Большунова в промо-ролик чемпионата мира — 2023 по лыжам.
«Это была моя ошибка. Такого не должно было случиться. Но когда видео выпустили, то что-то менять было уже поздно.
Там были совсем небольшие кусочки с этими спортсменами. Но все равно мы не должны были включать их в ролик. Сожалею, что так вышло», – рассказала пресс-атташе FIS Дюрхауг.
Напомним, что FIS приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона, а позже продлила санкции. Россияне пропустили последние этапы Кубка мира – 2021/22. Также российские лыжники не принимают участие в новом сезоне-2022/23, а сосредоточены на внутренних стартах.
В конце января в Международном олимпийском комитете (МОК) задумались над возвращением россиян в качестве нейтральных спортсменов.