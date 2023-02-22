Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Чемпионские высоты». Расписание

С 23 февраля по 5 марта в Малиновке (Архангельская область) пройдут Всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди мужчин и женщин «Чемпионские высоты».

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований. Отметим, что в те же дни на чемпионате мира в Планице, от участия в котором отстранены российские лыжники, будут проходить аналогичные гонки.