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1 час назад

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Чемпионские высоты». Расписание

Чемпионат.comиещё 1

С 23 февраля по 5 марта в Малиновке (Архангельская область) пройдут Всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди мужчин и женщин «Чемпионские высоты».

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Чемпионские высоты». Расписание
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований. Отметим, что в те же дни на чемпионате мира в Планице, от участия в котором отстранены российские лыжники, будут проходить аналогичные гонки.

Всероссийские соревнования «Чемпионские высоты»

23 февраля, четверг

9:30 Спринт, 1,4 км. Классический стиль. Женщины, мужчины. Квалификация. 11:30 Спринт, 1,4 км. Классический стиль. Женщины, мужчины. Четвертьфиналы, полуфиналы, финалы.

24 февраля, пятница

11:00 Скиатлон, 30 км. Мужчины

25 февраля, суббота

11:00 Скиатлон, 15 км. Женщины

26 февраля, воскресенье

11:00 Командный спринт. Квалификация. Женщины. Мужчины 13:30 Командный спринт. Финал. Женщины. Мужчины

28 февраля, вторник

11:00 Индивидуальная гонка с раздельного старта, 10 км. Свободный стиль. Женщины.

1 марта, среда

11:00 Индивидуальная гонка с раздельного старта, 15 км. Свободный стиль. Мужчины.

2 марта, четверг

11:00 Эстафета, 4×5 км. Женщины.

3 марта, пятница

11:00 Эстафета, 4×10 км. Мужчины.

4 марта, суббота

10:00 Масс-старт, 30 км. Классический стиль. Женщины.

5 марта, воскресенье

10:00 Масс-старт, 50 км. Классический стиль. Мужчины.

Лыжный спорт,
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