Норвежские лыжники тренировались с голым торсом

«Погода, конечно, хорошая, но я бы сказал, что слишком жарко. Я вижу, что прогноз погоды меняется час за часом, так что теперь всю следующую неделю будет холоднее. Я думаю, тогда всё будет немного по-другому. Думаю, уже не придётся заниматься с голым торсом», — приводит слова Харальда Эстберг Амундсена Nettavisen.