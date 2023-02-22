Призёр Олимпиады рассказала, почему не смотрит Кубок мира по лыжам

«Я стараюсь не читать новости, потому что это отнимает время и энергию, которая для спортсменов очень важна. Зачем следить за тем, что просто неинтересно? Когда ты заранее знаешь, что у мальчиков в топ-10 сплошные норвежцы, которых изредка кто-то разбавляет. Это не интересно. Пусть они бегают. А мы будем следить за нашими стартами – Кубком России, молодёжными и юниорскими соревнованиями», — сказала Кулешова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.