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2 часа назад

Президент FIS ответил на вопрос о будущем российских лыжников

Lenta.ruиещё 2

Президент Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохан Элиаш ответил на вопрос о допуске российских спортсменов на международные турниры. Его слова о будущем лыжников приводит Fasterskier.com.

«Спортсмены не выбирают, где им родиться, но ситуация на Украине остается сложной. Мы хотим избежать раскола спортивного сообщества», — заявил Элиаш.

Он подчеркнул, что FIS собирается следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета и поддержать организацию в ее работе.

7 февраля член исполкома FIS Александр Панжинский рассказал о финансовых потерях из-за отсутствия россиян. Панжинский заявил, что на исполкоме FIS обсуждалась потеря зрительской аудитории, а также финансовые потери от продажи прав на ТВ-трансляции.

В Норвегии оценили уровень чемпионата мира по лыжным гонкам без росcиян

Российские лыжники пропускают сезон на международной арене из-за санкций, наложенных на них FIS.

Лыжный спорт,Видео,Йохан Элиаш,Александр Панжинский,
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