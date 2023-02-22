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1 час назад

Олимпийская чемпионка Катарина Хенниг не выступит в индивидуальном спринте на ЧМ в Планице

Чемпионат.comиещё 2

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном спринте немецкая лыжница Катарина Хенниг не выступит в индивидуальном классическом спринте на чемпионате мира, который стартовал в Планице (Словения).

Олимпийская чемпионка Катарина Хенниг не выступит в индивидуальном спринте на ЧМ в Планице
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Нет, я не буду бежать спринт. Я хочу сосредоточиться на гонках на длинные дистанции, так что участие в спринте было бы не лучшим решением», — приводит слова Хенниг SVT.

В текущем сезоне 26-летняя Хенниг занимает седьмое место в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам. В её активе есть победа в классическом масс-старте на 3-м этапе «Тур де Ски».

Чемпионат мира в Планице пройдёт с 22 февраля по 5 марта 2023 года.

Индивидуальный спринт классическим стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам пройдёт в четверг, 23 февраля.

Лыжный спорт,Катарина Хенниг,
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