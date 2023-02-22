Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+9° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

Йоханнес Клебо предсказал сложную борьбу в спринте на чемпионате мира

Чемпионат.com

Пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо предсказал упорную борьбу в спринте, который откроет завтра, 23 февраля, чемпионат мира по лыжным видам спорта в Планице.

Клебо предсказал сложную борьбу в спринте на чемпионате мира
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Завтра будет тяжёлый день. Это сложная трасса. Это будет трудная борьба за золото. Последний спринт перед чемпионатом мира выиграл не я. Думаю, что Жув заинтересован в том, чтобы проехать быстро, и Пеллегрино уже участвовал в борьбе за золото в спринте раньше», — приводит слова Клебо ABC Nyheter.

Клебо выиграл личный и командный спринт на двух последних чемпионатах мира (2019 и 2021 годов), а также на Олимпийских играх 2018 и 2022 годов.

В спринте в Планице Норвегию также представят Эрик Вальнес, Пол Голберг, Эвен Нортуг и Ховард Солос Теугбёль.

Лыжный спорт,Эрик Вальнес,Йоханнес Клебо,Пол Голберг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий