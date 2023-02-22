Клебо предсказал сложную борьбу в спринте на чемпионате мира

«Завтра будет тяжёлый день. Это сложная трасса. Это будет трудная борьба за золото. Последний спринт перед чемпионатом мира выиграл не я. Думаю, что Жув заинтересован в том, чтобы проехать быстро, и Пеллегрино уже участвовал в борьбе за золото в спринте раньше», — приводит слова Клебо ABC Nyheter.