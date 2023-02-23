Президент FIS ответил на вопрос о будущем российских лыжников

«Спортсмены не выбирают, где им родиться, но ситуация на Украине остаётся сложной. FIS, вероятно, будет следовать всем рекомендациям Международного олимпийского комитета, но всё будет зависеть от того, какими будут эти рекомендации. Единственное, чего мы хотим избежать, — это раскола спортивного сообщества. Мы должны объединиться и поддержать МОК в его работе», — приводит слова Элиаша fasterskier.com.