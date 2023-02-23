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Непряева выиграла классический спринт в рамках «Чемпионских высот»

Представительница Архангельской области Наталья Непряева выиграла спринт классическим стилем в рамках «Чемпионских высот», проходящих в Малиновке (Архангельская область).

Непряева выиграла классический спринт в рамках «Чемпионских высот»
© sportsdaily.ru

Второе место заняла Юлия Ступак из Республики Коми . Бронзу завоевала представительница Томской области Алена Баранова.

Три главных факта

1) Непряева одержала восьмую победу подряд и поднялась на подиум в десятый раз подряд. В 15 гонках этого сезона Непряева завоевала 11 золотых медалей, две серебряные и одну бронзовую. Только один раз лыжница не попала в медали.

2) Вице-лидер общего зачета Кубка России Вероника Степанова вылетела в четвертьфинале.

3) Анастасия Фалеева, занявшая второе место в квалификационном забеге, вылетела в полуфинале из-за того, что упала и сломала обе палки.

Чемпионские высоты

Спринт классическим стилем. Женщины

1. Наталья Непряева (Архангельская область): 3:36:46

2. Юлия Ступак (Республика Коми) +1,42

3. Алена Баранова (Томская область) +5,18

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