Непряева выиграла классический спринт в рамках «Чемпионских высот»
Представительница Архангельской области Наталья Непряева выиграла спринт классическим стилем в рамках «Чемпионских высот», проходящих в Малиновке (Архангельская область).
Второе место заняла Юлия Ступак из Республики Коми . Бронзу завоевала представительница Томской области Алена Баранова.
Три главных факта
1) Непряева одержала восьмую победу подряд и поднялась на подиум в десятый раз подряд. В 15 гонках этого сезона Непряева завоевала 11 золотых медалей, две серебряные и одну бронзовую. Только один раз лыжница не попала в медали.
2) Вице-лидер общего зачета Кубка России Вероника Степанова вылетела в четвертьфинале.
3) Анастасия Фалеева, занявшая второе место в квалификационном забеге, вылетела в полуфинале из-за того, что упала и сломала обе палки.
Чемпионские высоты
Спринт классическим стилем. Женщины
1. Наталья Непряева (Архангельская область): 3:36:46
2. Юлия Ступак (Республика Коми) +1,42
3. Алена Баранова (Томская область) +5,18