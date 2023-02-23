Непряева выиграла классический спринт в рамках «Чемпионских высот»

Три главных факта

1) Непряева одержала восьмую победу подряд и поднялась на подиум в десятый раз подряд. В 15 гонках этого сезона Непряева завоевала 11 золотых медалей, две серебряные и одну бронзовую. Только один раз лыжница не попала в медали.