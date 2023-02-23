"Если честно, то мне неинтересно, как проходят эти грязные соревнования, думаю, что лучше соревноваться там, где нас ждут, - сказал Большунов о стартующем в четверг чемпионате мира в Словении. - Сначала ты разочаровываешься [в связи с отстранением], но сейчас в России проводятся отличные соревнования, организуются трансляции, и ты забываешь об этом. Проводить прекрасные соревнования и показывать на них высокие скорости можно и у нас, для наших болельщиков и страны".