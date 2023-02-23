Международные соревнования без участия российских лыжников можно считать грязными, потому что их отстраняют вопреки спортивному принципу. Такое мнение журналистам в четверг высказал трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, которые занял третье место в спринте на всероссийских соревнованиях "Чемпионские высоты" - альтернативном чемпионату мира турнире.
"Если честно, то мне неинтересно, как проходят эти грязные соревнования, думаю, что лучше соревноваться там, где нас ждут, - сказал Большунов о стартующем в четверг чемпионате мира в Словении. - Сначала ты разочаровываешься [в связи с отстранением], но сейчас в России проводятся отличные соревнования, организуются трансляции, и ты забываешь об этом. Проводить прекрасные соревнования и показывать на них высокие скорости можно и у нас, для наших болельщиков и страны".
"Грязные, потому что нас туда не пускают не по спортивному принципу? Конечно, все сильнейшие должны бегать вместе. Поэтому об этих непонятных стартах я даже говорить не хочу. Мне классно, что я нахожусь сейчас здесь", - добавил он.
При этом Большунов не собирается в будущем отказываться от участия в международных соревнованиях. "Дорогу туда для себя не закрываю, но когда к нам плохо относятся, то почему мы должны о чем-то постоянно просить? Будем делать свое дело в нашей стране", - подчеркнул он.
Российские и белорусские лыжники решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) в нынешнем сезоне лишены возможности выступать за рубежом в связи с событиями на Украине.