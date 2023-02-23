Большунов назвал "грязными" соревнования без россиян

Российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов высказался о стартующем в Словении чемпионате мира. Он заявил, что ему неинтересно следить за соревнованиями, где нет россиян.
По мнению Большунова, те соревнования, в которых не выступают спортсмены из России, можно назвать "грязными" из-за отстранения не по спортивному принципу.
"Если честно, то мне неинтересно, как проходят эти грязные соревнования, думаю, что лучше соревноваться там, где нас ждут", - приводит его слова ТАСС.
"Все сильнейшие должны бегать вместе. Поэтому об этих непонятных стартах я даже говорить не хочу. Мне классно, что я нахожусь сейчас здесь", - добавил он.