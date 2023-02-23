Большунов дал оценку соревнованиям без российских лыжников

Олимпийский чемпион Александр Большунов заявил, что международные турниры без участия российских лыжников следует считать «грязными», так как россиян отстранили от них вопреки спортивным принципам и традициям. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что на днях Большунов занял третье место в спринте на «Чемпионских высотах» - всероссийских соревнованиях, альтернативных чемпионату мира.

Лыжник подчеркнул, что ему неинтересно, как проходят «грязные соревнования» в европейских странах. Он добавил, что российским спортсменам лучше выступать там, где их ждут.

Большунов пояснил, что на начальном этапе многие атлеты расстраивались из-за отстранения от международных турниров.

По его словам, в настоящее время ситуация значительно улучшилась. В частности, в России проводятся «проводятся отличные соревнования, организуются трансляции». Соответственно, можно показывать высокие скорости для своих болельщиков, своего государства.

Уточняется, что журналисты спросили Большунова о том, почему он назвал международные турниры «грязными». Лыжник ответил, что россиян не пускают на них в нарушение спортивных принципов.