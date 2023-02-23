Устюгов: теперь ни у кого язык не повернется назвать меня «мешком»

«Я и есть сбитый летчик, рядом молодые ребята. А я так, на старых дрожжах иногда. Знаю, что парни радуются моим успехам, поскольку летом в Малиновке я был «мешком», было пузико. А теперь я победил. Наверное, ни у кого язык не повернётся назвать меня «мешком», — цитирует Устюгова «РИА Новости Спорт».