Устюгов: теперь ни у кого язык не повернется назвать меня «мешком»

Сергей доказал, что всё ещё способен выступать на высоком уровне.
Российский лыжник Сергей Устюгов оценил свою форму после победы в спринте на турнире «Олимпийские высоты».
«Я и есть сбитый летчик, рядом молодые ребята. А я так, на старых дрожжах иногда. Знаю, что парни радуются моим успехам, поскольку летом в Малиновке я был «мешком», было пузико. А теперь я победил. Наверное, ни у кого язык не повернётся назвать меня «мешком», — цитирует Устюгова «РИА Новости Спорт».
23 февраля Устюгов завоевал золотую награду в спринте на турнире в Малиновке (Архангельская область). Серебро досталось Александру Терентьеву. Александр Большунов стал третьим.
Устюгов является двукратным чемпионом мира и олимпийским чемпионом в эстафете. Также в его активе четыре серебра и одна бронза чемпионатов мира.