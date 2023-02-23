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2 часа назад

Устюгов: теперь ни у кого язык не повернётся назвать меня «мешком»

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Сергей доказал, что всё ещё способен выступать на высоком уровне.

Устюгов: теперь ни у кого язык не повернется назвать меня «мешком»
Фото: «Чемпионат»«Чемпионат»

Российский лыжник Сергей Устюгов оценил свою форму после победы в спринте на турнире «Олимпийские высоты».

«Я и есть сбитый летчик, рядом молодые ребята. А я так, на старых дрожжах иногда. Знаю, что парни радуются моим успехам, поскольку летом в Малиновке я был «мешком», было пузико. А теперь я победил. Наверное, ни у кого язык не повернётся назвать меня «мешком», — цитирует Устюгова «РИА Новости Спорт».

23 февраля Устюгов завоевал золотую награду в спринте на турнире в Малиновке (Архангельская область). Серебро досталось Александру Терентьеву. Александр Большунов стал третьим.

Устюгов является двукратным чемпионом мира и олимпийским чемпионом в эстафете. Также в его активе четыре серебра и одна бронза чемпионатов мира.

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