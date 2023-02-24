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1 час назад

Клебо опередил Большунова по числу медалей на чемпионатах мира

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Норвежец на ЧМ-2023 взял уже две награды.

Клебо опередил Большунова по числу медалей на чемпионатах мира
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо опередил россиянина Александра Большунова по числу завоёванных медалей на чемпионатах мира.

24 февраля Клебо стал серебряным призёром в скиатлоне в рамках мирового первенства 2023 года в Планице (Словения). Эта медаль стала девятой для 26-летнего спортсмена на чемпионатах мира. В активе Клебо семь золотых, одна серебряная и одна бронзовая награды. На ЧМ-2023 он завоевал вторую медаль. Ранее норвежец стал чемпионом мира в спринте.

На счету Большунова восемь медалей в рамках мировых первенств. У 26-летнего россиянина одна награда высшей пробы, шесть серебряных медалей и одна бронза.

Российские лыжники не выступают на ЧМ-2023 из-за отстранения, наложенного Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) весной 2022 года.

Лыжный спорт,Йоханнес Клебо,Александр Большунов,
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