Клебо опередил Большунова по числу медалей на чемпионатах мира

24 февраля Клебо стал серебряным призёром в скиатлоне в рамках мирового первенства 2023 года в Планице (Словения). Эта медаль стала девятой для 26-летнего спортсмена на чемпионатах мира. В активе Клебо семь золотых, одна серебряная и одна бронзовая награды. На ЧМ-2023 он завоевал вторую медаль. Ранее норвежец стал чемпионом мира в спринте.