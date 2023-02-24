Клебо опередил Большунова по числу медалей на чемпионатах мира

Норвежец на ЧМ-2023 взял уже две награды.
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо опередил россиянина Александра Большунова по числу завоёванных медалей на чемпионатах мира.
24 февраля Клебо стал серебряным призёром в скиатлоне в рамках мирового первенства 2023 года в Планице (Словения). Эта медаль стала девятой для 26-летнего спортсмена на чемпионатах мира. В активе Клебо семь золотых, одна серебряная и одна бронзовая награды. На ЧМ-2023 он завоевал вторую медаль. Ранее норвежец стал чемпионом мира в спринте.
На счету Большунова восемь медалей в рамках мировых первенств. У 26-летнего россиянина одна награда высшей пробы, шесть серебряных медалей и одна бронза.
Российские лыжники не выступают на ЧМ-2023 из-за отстранения, наложенного Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) весной 2022 года.