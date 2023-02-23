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2 часа назад

Лыжник Клебо победил в спринтерской гонке на чемпионате мира в Планице

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Норвежец стартовал на ЧМ с победы.

Клебо победил в спринтерской гонке на чемпионате мира в Планице
Фото: Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти близок к активации пункта об автоматическом продлении контракта с неаполитанцами, сообщил Football Italia с ссылкой на Il Mattino. По информации источника, руководство итальянского клуба не намерено летом расставаться с 63-летним специалистом и активирует опцию продления контракта ещё на один сезон. За следующий год итальянец получит 2,7 млн евро. В случае успеха руководство неаполитанцев сможет в будущем активировать опцию продления ещё на один год. Спаллетти возглавляет «Наполи» с июля 2021 года. Под его руководством команда провела 78 матчей, в которых одержала 53 победы, 11 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений. После 23 туров «Наполи» лидирует в Серии А с 62 очками, опережая на 15 очков ближайшего преследователя – «Интер». Последний раз неаполитанцы становились чемпионом Италии в 1990 году. 15 марта «Наполи» примет на свое поле «Айнтрахт» в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов. Первая игра завершилась победой итальянцев со счетом 2:0. Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти близок к активации пункта об автоматическом продлении контракта с неаполитанцами, сообщил Football Italia с ссылкой на Il Mattino. По информации источника, руководство итальянского клуба не намерено летом расставаться с 63-летним специалистом и активирует опцию продления контракта ещё на один сезон. За следующий год итальянец получит 2,7 млн евро. В случае успеха руководство неаполитанцев сможет в будущем активировать опцию продления ещё на один год. Спаллетти возглавляет «Наполи» с июля 2021 года. Под его руководством команда провела 78 матчей, в которых одержала 53 победы, 11 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений. После 23 туров «Наполи» лидирует в Серии А с 62 очками, опережая на 15 очков ближайшего преследователя – «Интер». Последний раз неаполитанцы становились чемпионом Италии в 1990 году. 15 марта «Наполи» примет на свое поле «Айнтрахт» в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов. Первая игра завершилась победой итальянцев со счетом 2:0.

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл спринтерскую гонку классическим стилем на чемпионате мира, который проходит в Планице (Словения).

В решающем забеге Клебо прошёл дистанцию за 2 минуты 56,07 секунды. Серебряную медаль завоевал его соотечественник Пол Голберг, он проиграл победителю 2,22 секунды. Бронзовая награда досталась представителю Франции Жюлю Шаппе, уступившему Клебо 2,24 секунды.

Ранее на ЧМ-2023 состоялся женский классический спринт. Все призовые места заняли шведские спортсменки. Чемпионкой мира стала Йонна Сундлинг.

Чемпионат мира в Планице завершится 5 марта.

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранила атлетов из России от соревнований под своей эгидой по политическим причинам. В октябре санкции в отношении россиян были продлены.

Лыжный спорт,Йоханнес Клебо,Пол Голберг,
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