Клебо победил в спринтерской гонке на чемпионате мира в Планице

Фото: Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти близок к активации пункта об автоматическом продлении контракта с неаполитанцами, сообщил Football Italia с ссылкой на Il Mattino. По информации источника, руководство итальянского клуба не намерено летом расставаться с 63-летним специалистом и активирует опцию продления контракта ещё на один сезон. За следующий год итальянец получит 2,7 млн евро. В случае успеха руководство неаполитанцев сможет в будущем активировать опцию продления ещё на один год. Спаллетти возглавляет «Наполи» с июля 2021 года. Под его руководством команда провела 78 матчей, в которых одержала 53 победы, 11 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений. После 23 туров «Наполи» лидирует в Серии А с 62 очками, опережая на 15 очков ближайшего преследователя – «Интер». Последний раз неаполитанцы становились чемпионом Италии в 1990 году. 15 марта «Наполи» примет на свое поле «Айнтрахт» в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов. Первая игра завершилась победой итальянцев со счетом 2:0. Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти близок к активации пункта об автоматическом продлении контракта с неаполитанцами, сообщил Football Italia с ссылкой на Il Mattino. По информации источника, руководство итальянского клуба не намерено летом расставаться с 63-летним специалистом и активирует опцию продления контракта ещё на один сезон. За следующий год итальянец получит 2,7 млн евро. В случае успеха руководство неаполитанцев сможет в будущем активировать опцию продления ещё на один год. Спаллетти возглавляет «Наполи» с июля 2021 года. Под его руководством команда провела 78 матчей, в которых одержала 53 победы, 11 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений. После 23 туров «Наполи» лидирует в Серии А с 62 очками, опережая на 15 очков ближайшего преследователя – «Интер». Последний раз неаполитанцы становились чемпионом Италии в 1990 году. 15 марта «Наполи» примет на свое поле «Айнтрахт» в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов. Первая игра завершилась победой итальянцев со счетом 2:0.