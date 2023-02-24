Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+16° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
34 минуты назад

Александр Большунов одержал уверенную победу в скиатлоне на «Чемпионских высотах»

Чемпионат.comиещё 2

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов без проблем завоевал золото в скиатлоне на 30 км на «Чемпионских высотах», которые с 23 февраля по 5 марта проходят в Малиновке (Архангельская область).

Большунов одержал уверенную победу в скиатлоне на «Чемпионских высотах»
Фото: РИА Новости РИА Новости

Александр Большунов показал результат 1:13.44,4.

Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». Малиновка (Архангельская область). Скиатлон, 30 км. Мужчины

1. Александр Большунов (Архангельская область) – 1:13.44,4.

2. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) – отставание 32,5.

3. Илья Семиков (Республика Коми) +33,5.

4. Артём Мальцев (Тюменская область) +35,7.

5. Иван Якимушкин (Тюменская область) +35,8.

6. Алексей Червоткин (Москва) +42,6.

Лыжный спорт,Илья Семиков,Алексей Червоткин,Александр Большунов,Артем Мальцев,Сергей Устюгов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий