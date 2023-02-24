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1 час назад

Большунов назвал унижением лыжных гонок сокращение дистанций в соревнованиях среди мужчин

ТАССиещё 2

Сокращение дистанций в лыжных гонках среди мужчин является унижением этого вида спорта. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

Большунов рассказал об унижении лыжных гонок
Фото: ТАССТАСС

Начиная с нынешнего сезона в мужских и женских дистанциях на Кубке мира произошли изменения. У мужчин дистанции 15 км и 30 км (скиатлон) сократились до 10 км и 20 км соответственно, у женщин увеличилась марафонская дистанция - с 30 до 50 км.

"Это унижение лыжных гонок, - сказал Большунов. - 30 и 50 километров - классические, традиционные для лыжных гонок дистанции, такими они и должны оставаться. Сокращать можно дистанции у девчонок, и то не думаю, что это правильно. Зачем их менять? Бред какой-то".

Большунов считает, что сокращение дистанций не связано с запросом телекомпаний, которые могут быть заинтересованы в более динамичных гонках. "Дело не во времени. Настоящим любителям будет интересно смотреть и 30, и 50, и 70 и даже 100 километров", - отметил он.

Большунов является действующим чемпионом мира и олимпийским чемпионом в скиатлоне. Российские лыжники в текущем сезоне не выступают на международных стартах в связи с событиями на Украине, на внутрироссийских стартах лыжники бегают на традиционных дистанциях.

Лыжный спорт,Видео,Александр Большунов,
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