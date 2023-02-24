Вяльбе о нейтральном статуте россиян: напрогибались уже! Хватит!

«Мое глубокое убеждение в том, что если мы должны ехать на соревнования, то только со своим гимном и флагом. Представлять свою страну. Никаких больше нейтральных статусов мы представлять не должны. Хватит. А они все время ищут для нас заковырки — где-то еще мы должны прогнуться перед ними. Напрогибались уже! Хватит!», — передает слова Вяльбе «Спорт-Экспресс».