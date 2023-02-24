Вяльбе о нейтральном статуте россиян: напрогибались уже! Хватит!

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе категорично относится к допуску российских спортсменов на международные турниры без флага и гимна.
«Мое глубокое убеждение в том, что если мы должны ехать на соревнования, то только со своим гимном и флагом. Представлять свою страну. Никаких больше нейтральных статусов мы представлять не должны. Хватит. А они все время ищут для нас заковырки — где-то еще мы должны прогнуться перед ними. Напрогибались уже! Хватит!», — передает слова Вяльбе «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона, а позже продлила санкции. Они пропустили последние этапы Кубка мира – 2021/22 и проходящий в эти дни чемпионат мира.
В последнее время все чаще поднимается вопрос о возвращении россиян в нейтральном статусе. Западные страны потребовали от Международного олимпийского комитета (МОК) разъяснений с целью определения статуса, нейтрального для россиян.