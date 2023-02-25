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43 минуты назад

Лыжники получили первые медали чемпионата мира. Йоханнес Клебо вышел дважды

Чемпионат.com

В Планице (Словения) состоялись первые церемонии награждения победителей и призёров гонок чемпионата мира – 2023 по лыжным видам спорта.

Лыжники получили первые медали чемпионата мира. Клебо вышел дважды
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Лыжники уже разыграли медали в классических спринтах и в мужском скиатлоне.

Лыжные гонки. Чемпионат мира, Планица. Спринт, классический стиль. Мужчины, 1,5 км. Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.56,07. 2. Пол Голберг (Норвегия) — отставание 2,22. 3. Жуль Шаппа (Франция) +2,24.

Спринт, классический стиль. Женщины, 1,5 км. Женщины

1. Йонна Сундлинг (Швеция) – 3.21,67 2. Эмма Рибом (Швеция) – отставание 0,87. 3. Майя Дальквист (Швеция) +4,45.

Скиатлон. Мужчины, 2x15 км

1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 1:09.40,3. 2. Йоханнес Клебо (Норвегия) +12,2. 3. Шур Рёте (Норвегия) +14,1.

Лыжный спорт,Майя Дальквист,Йоханнес Клебо,Пол Голберг,
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