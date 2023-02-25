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1 час назад

Рейс-директор FIS извинился за столкновение финского лыжника с рекламным щитом

Чемпионат.com

Рейс-директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Михал Лэмплот прокомментировал ситуацию с финским лыжником Арси Руусканеном, отправленным в больницу после столкновения с рекламным щитом.

Рейс-директор FIS извинился за столкновение финского лыжника с рекламным щитом
Фото: ТАССТАСС

«Мне жаль Арси, я прошу прощения. Надеюсь, он скоро поправится. Ни мы, ни представители сборных не осознавали, что этот участок может быть опасен. Мы уберём рекламный щит. Мы хотели сделать трассу максимально безопасной для спортсменов», — приводит слова Лэмплота Iltalehti.

Руусканен во время скиатлона на чемпионате мира – 2023 сошёл с дистанции ещё до первой отсечки в 0,9 км. Примечательно, что инцидент не попал в телетрансляцию, и даже руководство финской сборной изначально задавалось вопросом о том, что случилось с их лыжником.

Лыжный спорт,
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