Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+1° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
51 минуту назад

Юрия Бородавко считает, что Крюгер выиграл скиатлон на ЧМ-2023 в стиле Большунова

Чемпионат.com

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о победе норвежца Симена Хегстада Крюгера в скиатлоне на чемпионате мира – 2023. Вторым в гонке стал Йоханнес Клебо.

Бородавко считает, что Крюгер выиграл скиатлон на ЧМ-2023 в стиле Большунова
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Не смотрю чемпионат мира, гонку не видел. Был удивлён, что Клебо не выиграл – это говорит о силе Крюгера и его амбициях. Мне приятно, что в норвежской команде нет какого-то договорняка и спортсмены выходят биться за место под солнцем. Трудно сказать, о чём Клебо думал, об этом может сказать только он. Но по тем отрывкам, которые я смотрел, было видно, что Крюгер не оставил никому шансов. Выиграл ли Крюгер в стиле Большунова? Да. Когда есть силы, то спортсмен бежит и ни на кого не оглядывается. Хотел бы посмотреть на их противостояние? Я уже много раз говорил, что от этого разъединения мы все только проигрываем. Надеюсь, что руководители мировых лыжных гонок и мирового спорта это поймут», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Лыжный спорт,Юрий Бородавко,Йоханнес Клебо,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий