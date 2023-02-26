Вяльбе: "У нас соревнования интереснее, чем на чемпионате мира"

Настоящий чемпионат мира здесь, сто процентов. Не зря наши спортсмены оказались у них на афишах. По нам скучают, как мне кажется. В спорте же что интересно? Когда есть конкуренция. А когда всё время один и тот же человек выигрывает, конечно, становится неинтересно. Все же помнят, как Терезе Йохауг бегала. Она убегала сразу и всё, больше никакого интереса нет.