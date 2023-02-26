Большунов: Россия будет участвовать в ОИ-2026

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов выразил мнение, что Россия будет допущена до Олимпийских игр 2026 года. Его слова передает «Чемпионат».
«Мне неинтересно, что сейчас происходит на Кубке мира и на ЧМ. Весь мир здесь. Сейчас две страны, а потом будет больше. Придет наше время, и мы скажем всем до свидания. Нас там не ждут. А мы не собираемся, как они делают, никого закрывать, ограничивать.
Сегодня у МОК одни новости, а завтра Бах проснется и поменяет мнение. Или ему скажут его поменять. Мы будем выступать на Олимпиаде 2026 года. Но всему свое время», — сказал Большунов.
25 января Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.
Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) в 2022 году приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона. В октябре это решение было продлено на сезон-2022/23.
Ранее Большунов заявил, что зарубежные лыжники боятся поддерживать россиян из-за страха наказания.