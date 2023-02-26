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47 минут назад

Большунов уверен, что Россия будет участвовать в ОИ-2026

Газета.Ruиещё 1

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов выразил мнение, что Россия будет допущена до Олимпийских игр 2026 года. Его слова передает «Чемпионат».

Большунов: Россия будет участвовать в ОИ-2026
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне неинтересно, что сейчас происходит на Кубке мира и на ЧМ. Весь мир здесь. Сейчас две страны, а потом будет больше. Придет наше время, и мы скажем всем до свидания. Нас там не ждут. А мы не собираемся, как они делают, никого закрывать, ограничивать.

Сегодня у МОК одни новости, а завтра Бах проснется и поменяет мнение. Или ему скажут его поменять. Мы будем выступать на Олимпиаде 2026 года. Но всему свое время», — сказал Большунов.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) в 2022 году приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона. В октябре это решение было продлено на сезон-2022/23.

Ранее Большунов заявил, что зарубежные лыжники боятся поддерживать россиян из-за страха наказания.

Лыжный спорт,Александр Большунов,
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