Большунов: Россия будет участвовать в ОИ-2026

«Мне неинтересно, что сейчас происходит на Кубке мира и на ЧМ. Весь мир здесь. Сейчас две страны, а потом будет больше. Придет наше время, и мы скажем всем до свидания. Нас там не ждут. А мы не собираемся, как они делают, никого закрывать, ограничивать.