«Ничего не изменилось в условиях военных действий. Конечно, спортсмены тоже надеются, что когда-нибудь всё это закончится. В конце концов, это люди, которые тренируются с самого раннего возраста и отдают всё ради спортивной карьеры. Спорт — для них страсть, как и у нас. Они сейчас расплачиваются за ошибки главы своего государства», — приводит слова Хенниг Sportschau.de.