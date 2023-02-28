Норвежский лыжник поддержал предложение Ступак провести встречу по допуску россиян

Норвежский лыжник Холунд поддержал предложение Ступак провести встречу по допуску россиян
Двукратный призёр Олимпийских игр, норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд высказался о предложении российской лыжницы Юлии Ступак. Ранее она предложила организовать встречу российских спортсменов с иностранцами на нейтральной территории, чтобы обсудить ситуацию с отстранением.
«Я всегда поддерживаю диалог. Поэтому я был бы готов принять участие в этой встрече», — сказал Холунд во время пресс-конференции на чемпионате мира по лыжным видам спорта.
Российские лыжники и лыжницы в настоящее время отстранены от международных соревнований. Их отстранили из-за политических событий.
При этом сообщалось, что россиян могут допустить в нейтральном статусе.