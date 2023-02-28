Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+7° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту

Норвежский лыжник Холунд поддержал предложение Ступак провести встречу по допуску россиян

Двукратный призёр Олимпийских игр, норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд высказался о предложении российской лыжницы Юлии Ступак. Ранее она предложила организовать встречу российских спортсменов с иностранцами на нейтральной территории, чтобы обсудить ситуацию с отстранением.

Норвежский лыжник поддержал предложение Ступак провести встречу по допуску россиян
© Betassist

«Я всегда поддерживаю диалог. Поэтому я был бы готов принять участие в этой встрече», — сказал Холунд во время пресс-конференции на чемпионате мира по лыжным видам спорта.

Российские лыжники и лыжницы в настоящее время отстранены от международных соревнований. Их отстранили из-за политических событий.

При этом сообщалось, что россиян могут допустить в нейтральном статусе.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий