Норвежский лыжник поддержал идею Ступак в вопросе допуска россиян

Двукратный призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд отреагировал на идею россиянки Юлии Ступак. Та предложила собрать по несколько спортсменов от каждой страны и обсудить вопрос допуска россиян на международные турниры. Также она отметила, что такой вариант все-таки маловероятен.

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«Диалог — это всегда хорошо, поэтому я был бы готов принять участие в этой встрече», — сказал Холунд во время пресс-конференции на чемпионате мира — 2023.

Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона, а позже продлила санкции. Они пропустили последние этапы Кубка мира – 2021/22.