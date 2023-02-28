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1 час назад

Норвежский лыжник Холунд поддержал идею Ступак в вопросе допуска россиян

Газета.Ruиещё 2

Двукратный призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд отреагировал на идею россиянки Юлии Ступак. Та предложила собрать по несколько спортсменов от каждой страны и обсудить вопрос допуска россиян на международные турниры. Также она отметила, что такой вариант все-таки маловероятен.

Норвежский лыжник поддержал идею Ступак в вопросе допуска россиян
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Диалог — это всегда хорошо, поэтому я был бы готов принять участие в этой встрече», — сказал Холунд во время пресс-конференции на чемпионате мира — 2023.

Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона, а позже продлила санкции. Они пропустили последние этапы Кубка мира – 2021/22.

В общем зачете Кубка мира в текущем сезоне лидирует норвежец Йоханнес Клебо. В прошлом сезоне он также стал победителем, опередив Александра Большунова. У женщин первенствует норвежка Тириль Венгю.

Лыжный спорт,Юлия Ступак,Йоханнес Клебо,Александр Большунов,
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