Норвежский лыжник поддержал идею Ступак в вопросе допуска россиян

Двукратный призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд отреагировал на идею россиянки Юлии Ступак. Та предложила собрать по несколько спортсменов от каждой страны и обсудить вопрос допуска россиян на международные турниры. Также она отметила, что такой вариант все-таки маловероятен.
«Диалог — это всегда хорошо, поэтому я был бы готов принять участие в этой встрече», — сказал Холунд во время пресс-конференции на чемпионате мира — 2023.
Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона, а позже продлила санкции. Они пропустили последние этапы Кубка мира – 2021/22.
В общем зачете Кубка мира в текущем сезоне лидирует норвежец Йоханнес Клебо. В прошлом сезоне он также стал победителем, опередив Александра Большунова. У женщин первенствует норвежка Тириль Венгю.