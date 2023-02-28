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54 минуты назад

Вероника Степанова одержала победу в гонке свободным стилем на «Чемпионских высотах»

Чемпионат.com

В Малиновке (Архангельская область) на «Чемпионских высотах» состоялась женская разделка на 10 км. Победительницей гонки стала Вероника Степанова.

Вероника Степанова победила в гонке на «Чемпионских высотах»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Второй стала спортсменка из Архангельской области Наталья Непряева, отставшая от лидера на 24,6 секунды. Тройку лидеров замкнула Анастасия Кулешова.

Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». 10 км, свободный стиль. Женщины.

1. Вероника Степанова (Камчатский край) — 28.24,6. 2. Наталья Непряева (Архангельская область) — отставание 24,6 секунды. 3. Анастасия Кулешова (Нижегородская область) +35,8.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представительниц России.

Лыжный спорт,Вероника Степанова,Наталья Непряева,Анастасия Кулешова,
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