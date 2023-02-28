Вероника Степанова победила в гонке на «Чемпионских высотах»

В Малиновке (Архангельская область) на «Чемпионских высотах» состоялась женская разделка на 10 км. Победительницей гонки стала Вероника Степанова .

Второй стала спортсменка из Архангельской области Наталья Непряева , отставшая от лидера на 24,6 секунды. Тройку лидеров замкнула Анастасия Кулешова .

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представительниц России.