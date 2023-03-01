Непряева назвала своих главных соперниц на российских соревнованиях

— Не скажу, что я до «Чемпионских высот» не напрягалась. Просто получается так, что по ходу сезона у меня соперницы менялись, но конкуренция как была, так и остается. Вероника Степанова отлично выступает? Да, но соревнуюсь я не только с Вероникой. В каких то гонках она сильно выглядела, в каких то Настя Кулешова, в каких то Маша Истомина. Я для себя четко понимаю перед гонкой, кто именно будет в числе фаворитов. Я стараюсь анализировать свои ощущения и больше внимания обращать на этих спортсменок, — сказала Непряева «Чемпионату».