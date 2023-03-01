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44 минуты назад

Непряева назвала своих главных соперниц на российских соревнованиях

Матч ТВиещё 2

Российская лыжница Наталья Непряева рассказала, что перед гонкой четко понимает, кто будет в числе фаворитов.

Непряева назвала своих главных соперниц на российских соревнованиях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Не скажу, что я до «Чемпионских высот» не напрягалась. Просто получается так, что по ходу сезона у меня соперницы менялись, но конкуренция как была, так и остается. Вероника Степанова отлично выступает? Да, но соревнуюсь я не только с Вероникой. В каких то гонках она сильно выглядела, в каких то Настя Кулешова, в каких то Маша Истомина. Я для себя четко понимаю перед гонкой, кто именно будет в числе фаворитов. Я стараюсь анализировать свои ощущения и больше внимания обращать на этих спортсменок, — сказала Непряева «Чемпионату».

Лыжный спорт,Вероника Степанова,Наталья Непряева,
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