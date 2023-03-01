Степанова необычно ответила на просьбу журналистов об интервью

Российская лыжница Вероника Степанова, выигравшая разделку на десять километров на "Чемпионских высотах", необычно ответила на просьбу об интервью. Ранее спортсменка написала, что журналисты задают скучные вопросы.
"Можно ли скучное интервью? Пришлите вопросы в Instagram, может, отвечу. Я "директ" читаю. Или на почту. Не России, а электронную. Если бы у меня была с собой визитка, я бы ее дала, но у меня нет", - приводит слова лыжницы "Спорт-Экспресс".
Степанова — олимпийская чемпионка Пекина-2022 в женской эстафете. Она бежала четвертый, заключительный этап, и пришла первой, не оставив шанса своим соперницам. Она стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок (на момент старта Степановой был 21 год). Вместе со сборной России она также завоевала золото эстафеты на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере, где также бежала заключительный этап.
Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона, а позже продлила санкции. Ранее норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд поддержал идею Юлии Ступак в вопросе допуска россиян.